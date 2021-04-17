Экс-хавбек Реала и сборной Франции Клод Макелеле может вернуться к тренерской работе.

Анже рассматривает вариант с приглашением 48-летнего специалиста, сообщает GFFN со ссылкой на TER.

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Нынешний наставник команды Стефан Мулен решил покинуть пост по окончании сезона. Анже идет на 11 строчке Лиги 1 без угрозы вылета и перспектив борьбы за еврокубки. В ближайшее время владелец клуба планирует провести встречу с Макелеле, чтобы обсудить условия сотрудничества.

Добавим, что звездный француз имел опыт работы главным тренером в Бастии и Эйпене, а с 2019 года занимает административную должность в Челси.

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