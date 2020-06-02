Макаров оценил шансы на возобновление Первой лиги – есть позитивные сдвиги

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился мнением по возобновлению Первой лиги после длительного перерыва.

"Известен ли состав участников Совета лиг? Приглашение разосланы во все клубы. Завтра будем иметь полную картину. Надеемся, представители всех 16 коллективов Первой лиги появятся в пятницу (5 июня – прим. Футбол 24) в столице.

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Они увидели четыре варианта. Укороченный турнир многих не устроил. В клубах поняли, что лучше полноценного чемпионата ничего быть не может. Шансы на восстановление соревнований сейчас заметно выше, чем до Совета лиг, который состоялся 21 мая.

Если чемпионат в Первой лиге будет возобновлен, клубам так или иначе придется сдать тесты. Включая тех, кто уже проходил эту процедуру. Ведь согласно медицинскому протоколу, тестирование необходимо проводить каждые две недели. А некоторые клубы "закрыли" этот вопрос еще в середине мая", – приводит слова Макарова Footboom.

Напомним, ранее лишь 8 клубов выступили с заявлением о желании завершить чемпионат в обычном режиме.

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