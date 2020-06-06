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Макаров: Не более четырех клубов Первой лиги рискуют не доиграть сезон

13:56 13 Читати українською
Макаров: Не более четырех клубов Первой лиги рискуют не доиграть сезон
Сергей Макаров / ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал решение клубов Первой лиги восстановить сезон.

"Победил здравый смысл. Победил спортивный принцип. Победило желание клубов играть в футбол.

Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предыдущее решение отменили, в регламент внесли правки

На текущий момент, по нашей информацией, не тренируются всего две команды: Николаев и Авангард. При этом, тренер последних абсолютно уверенно заверил нас, что за две недели сможет подготовить коллектив. Поэтому, если руководство клуба изменит свою точку зрения, они смогут наверстать и принять участие.

Возможно, в группу риска следует отнести Кремень. Директор клуба говорил, что у них есть определенные проблемы. Вполне возможно, не стартуют они. Но, в любом случае, это будут считанные клубы. По нашим оценкам, максимум четыре. Возможно, даже меньше", – приводит слова Макарова телеканал Футбол.

Напомним, большинство клубов Первой лиги проголосовали за возобновление розыгрыша турнира. Последнее слово остается за исполкомом УАФ.

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Теги
Авангард Авангард Николаев Николаев Кремень Кремень Первая лига ПФЛ Сергей Макаров
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