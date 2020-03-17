Макаров назвал возможные варианты продолжения Первой и Второй лиги

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал возможные варианты завершения Первой и Второй лиги.

"К сожалению, ситуация с коронавирусом развивается очень стремительно. Наверное, даже быстрее, чем мы, чиновники, успеваем принимать решения. Коронавирус сейчас отнимает много жизней людей по всему миру. К сожалению, этот вирус уже добрался до нашей страны. Ждем новостей от УЕФА и от УАФ.

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17 марта будет принято ключевое решение. Понимаем, что на текущий момент почти половина регионов Украины закрыты, по всей стране введен карантин. В такой ситуации неправильно продолжать футбольные соревнования. Все команды не смогут принять участие, календарь придется "ломать". Например, кто-то уедет на игру, а кто-то не сможет организовать проведение матча дома.

Надеемся, что если чемпионат приостановят, то он все же продолжится через некоторое время, когда пройдет наиболее острая фаза эпидемии. Нам нужно 13 игровых дней: 11 туров регулярного чемпионата и две даты на матчи плей-офф между командами Первой и Второй лиг.

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Если придется заканчивать соревнования в конце июня, то в таком случае необходимо начать весеннюю часть не позднее, чем 6 мая. Это крайне дата возобновления соревнований. Надеюсь, что карантин закончится где-то после 19 апреля, когда все будут праздновать Пасху. Понимаем, что в этот день проходят массовые мероприятия и логично продолжить ограничивающие нормы до сих пор, чтобы избежать вспышки эпидемии.

В таком случае, если весенняя часть сезона начнется 25-26 апреля, то комфортно сможем завершить наши соревнования до 14 июня. Время у нас есть, поэтому будем надеяться на лучшее. Планируем, что чемпионаты под эгидой ПФЛ будут завершены согласно календарю", – поделился Макаров в интервью Sportarena.

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