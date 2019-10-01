Макаров анонсировал проблемы Авангарда, если команда сможет пробиться в УПЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров оценил перспективы краматорского Авангарда в Премьер-лиге.

"Авангарду не хватает соответствующего уровня инфраструктуры. Если они выйдут в Премьер-лигу, скорее всего, в Краматорске играть не будут.

Первая лига: Авангард минимально обыграл ГФК Металлург

Но Авангард можно отметить в положительном плане. Если они понимают, что задачи играть в УПЛ нет, но при этом команда борется, играет. Они одерживают победы, очки, создают конкуренцию в Первой лиге. Это замечательно", – сказал Макаров в программе Україна футбольна.

После 11-ти туров Первой лиги Авангард находится на 7-й строчке, отставая от лидера на 5 очков.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця