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Макаров анонсировал проблемы Авангарда, если команда сможет пробиться в УПЛ

15:41 42 Читати українською
Макаров анонсировал проблемы Авангарда, если команда сможет пробиться в УПЛ
Авангард претендует на УПЛ / Фото ФК Авангард

Президент ПФЛ Сергей Макаров оценил перспективы краматорского Авангарда в Премьер-лиге.

"Авангарду не хватает соответствующего уровня инфраструктуры. Если они выйдут в Премьер-лигу, скорее всего, в Краматорске играть не будут.

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Но Авангард можно отметить в положительном плане. Если они понимают, что задачи играть в УПЛ нет, но при этом команда борется, играет. Они одерживают победы, очки, создают конкуренцию в Первой лиге. Это замечательно", – сказал Макаров в программе Україна футбольна.

После 11-ти туров Первой лиги Авангард находится на 7-й строчке, отставая от лидера на 5 очков.

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Первая лига Авангард Авангард Сергей Макаров
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