"Види" в рамках 1/32 финала встречались с командой, которая представляет третий дивизион. Команда, за которую играют аж три украинца, легко разобралась с менее статусным соперником, одержав победу со счетом 5:2.

Дебютно-победный ассист Кухаревича в видеообзоре матча Хиберниан – Абердин – 3:1

Окончательные цифры на табло в отчетном матче установил Евгений Макаренко. Полузащитник Фехервара получил мяч у центрального круга, прошел к штрафной и классным ударом забил под штангу. Это дебютный гол украинца в составе Фехервара, который он решил отпраздновать в фирменном стиле Криштиану Роналду.

Заметим, что в этом поединке также сыграли Богдан Леднев, которого заменили сразу после перерыва, и Артем Шабанов (покинул поле на 60-й минуте). А вот Макаренко наоборот – начинал на скамейке запасных, а вошел в игру уже в конце матча.