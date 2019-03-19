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Макаренко восстановился после травмы и сыграл за резерв Андерлехта

14:07 16 Читати українською
Макаренко восстановился после травмы и сыграл за резерв Андерлехта
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Украинский хавбек Евгений Макаренко восстановился после повреждения и уже провел матч за резервистов Андерлехта.

Евгений Макаренко начал тренироваться с общей группой после восстановления от травмы ахилла, сообщает официальный сайт Андерлехта.

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Украинец уже даже успел провести свой первый матч. Макаренко сыграл полный поединок за резервистов Андерлехта против Гента, а его команда уступила с разгромным счетом 4:1.

Последний раз Макаренко выходил на поле 2 мая в игре против действующего лидера турнирной таблицы Генка (0:1).

Теги
Украинцы за рубежом Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия
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