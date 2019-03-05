toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Макаренко вернулся к тренировкам после травмы – Евгений не играл за Андерлехт с декабря

10:16 21 Читати українською
Макаренко вернулся к тренировкам после травмы – Евгений не играл за Андерлехт с декабря
Макаренко вернулся в общую группу Андерлехта / Photo news

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко вернулся к тренировкам после длительного отсутствия из-за повреждения.

Украинец залечил тяжелую травму ахиллова сухожилия и вернулся в общую группу Андерлехта, информирует Voetbalkrant.

"Передай черниговской черепахе, чтобы отвечал, когда ему пишут", – Макаренко потроллил Ярмоленко

Сообщается, что Евгений уже готов помочь своей команде в ближайших матчах. Повреждение из-за, которого он пропустил львиную долю сезона, Макаренко получил в декабре прошлого года.

В текущем сезоне защитник сыграл в футболке Андерлехта 20 матчей и забил 2 гола. Сейчас команда Макаренко занимает 6 место в чемпионате Бельгии.

Наші закордоном та трансферна зима: де шукати українських легіонерів

Теги
Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
51
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук