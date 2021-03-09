"Макаренко прибыл в Андерлехт не вовремя – вместе со слишком большим количеством футболистов. Он полезный парень, его нечасто видишь в игре, но он никогда не теряет мяч.

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То же самое и в сборной. Сейчас в Кортрейке он успокаивает игру. Евгений просто играет, не ведет мяч вперед, а следует указаниям тренера", – сказал Серебренников в комментарии изданию Voetbalmagazine.

Напомним, Макаренко перешел в Андерлехт в июле 2018 года из Кортрейка, однако не смог закрепиться в основном составе. В январе 2020-го вернулся в прежнюю команду на правах аренды. В текущем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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