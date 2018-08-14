Макаренко попал в символическую сборную 3 тура чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко был признан одним из лучших на своей позиции.

Авторитетное бельгийское издание Voetbalkrant высоко оценило игру украинца в матче против Шарлеруа, включив Макаренко в символическую сборную третьего тура.

Заметим, что Макаренко сыграл против Шарлеруа весь матч, а Андерлехт победил со счетом 2:1.

Напомним, в прошлых двух турах в символическую сборную чемпионата Бельгии дважды попадал Руслан Малиновский и однажды Игорь Пластун.