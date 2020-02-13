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Макаренко помог Кортрейку взять три очка, Брюгге с Соболем не одолел Стандард

01:07 7 Читати українською
Макаренко помог Кортрейку взять три очка, Брюгге с Соболем не одолел Стандард
Стандард – Брюгге / Фото ФК Брюгге

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Бельгии с участием украинских представителей.

Чемпионат Бельгии, 25-й тур

Васланд-Беверен – Кортрейк – 1:2

Голы: Кобаяси, 43 – Лепуан, 28, Де Сарт, 65

Стандард – Брюгге – 0:0

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В противостоянии Васланд-Беверена и Кортрейка соперники быстро обменялись голами, но решающим стал мяч гостей. Украинский защитник Евгений Макаренко провел свой первый поединок чемпионата Бельгии по возвращении в Кортрейк. Евгению сразу доверили сыграть весь поединок.

Стандард и Брюгге голов не забивали, но это никак не повлияло на турнирное положение гостей, которые уверенно лидируют в местном чемпионате. Защитник Брюгге Эдуард Соболь также отыграл весь матч.

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Теги
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