Очередной тур чемпионата Бельгии в пятницу открывал поединок между аутсайдерами турнирной таблицы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 24-й тур

Мускрон – Кортрейк – 0:3

Голы: Гано, 4, Палаверса, 42, Селемани, 64 (пен.)

Удаление: Гуе, 64 (Мускрон, красная карточка)

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Соседи по турнирной таблице – Мускрон и Кортрейк – в очной дуэли вели борьбу за шесть очков. Гости вышли вперед уже в самом начале матча: Тедди Шевалье с правого фланга вырезал диагональ в штрафную прямо на голову Зиньйо Гано, который легко перебросил голкипера соперника. Хозяева пытались огрызаться, нанесли несколько ударов, однако все они пришлись мимо ворот.

Как следствие, в конце тайма Кортрейк воспользовался сразу двумя ошибками Мускрона – героем эпизода стал Анте Палаверса. Хорватский полузащитник сначала поборолся и выцарапал сферу у защитника, а затем неожиданно пробил с дальней дистанции в дальний угол ворот. Голкипер явно не ожидал такого развития событий, на всякий случай прыгнул, но ему не хватило длины рук, чтобы потянуть круглого.

На 64-й минуте 17-летний защитник хозяев Арфанг Гуе завалил в своей штрафной Папе Гуйе, который вышел один на один с вратарем, и оставил свою команду в меньшинстве. Одиннадцатиметровый четко реализовал Фаиз Селемани, разведя круглого и голкипера по разным углам. Этот гол стал последним в матче.

Украинский полузащитник Евгений Макаренко вышел в составе гостей со стартовых минут и провел на поле 88 минут.

Победа позволила Кортрейку набрать 33 очка и подняться сразу на двенадцать строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии, Мускрон с 26-ю пунктами остался шестнадцатым.

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