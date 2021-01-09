В очередном матче Лиги Жупиле Кортрейк неожиданно одолел Генк. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, Лига Жупиле, 30-й тур

Кортрейк – Генк – 2:1

Голы: Гуйе, 23, 54 – Онуачу, 41

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В матче перенесенного с весны 30-го тура Лиги Жупиле команду Евгения Макаренко ждал сложнейший соперник – обладатель второго места бельгийского первенства Генк. Украинский легионер вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Гости владели неоспоримым преимуществом во всех компонентах игры, поэтому как гром среди ясного неба получился гол Папе Гуйе в середине первого тайма. Хозяева убежали в стремительную контратаку, Жульен де Сарт получая дальний пас вблизи штрафной площадки неожиданно срезал сферу на линию вратарской и сенегальский форвард легко переиграл голкипера.

Под занавес первого тайма нигерийский нападающий Генка Пол Онуачу восстановил статус-кво. Однако после перерыва все тот же Гуйе, удачно выбрав позицию, откликнулся на прострел одноклубников и вывел Кортрейк вперед. Как ни старался Генк отыграться – ничего не получилось: Макаренко и Ко зацементировали оборону и удержали победный счет матча.

Неожиданная победа позволила Кортрейку набрать 29 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы, Генк с 38-ю пунктами остался вторым.

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