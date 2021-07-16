Макаренко покинет Андерлехт этим летом – клуб пошел на уступки украинцу
21:50 - Читати українською
Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко в ближайшее время сменит клубную прописку.
Макаренко присоединился к первой команде Андерлехта после Евро-2020, сообщает официальный сайт клуба.
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Отмечается, что брюссельцы не рассчитывают на украинца, однако позволили ему тренироваться с первой командой, пока Евгений подыскивает новый клуб.
К слову, Макаренко в прошлом сезоне сыграл 30 матчей в составе Кортрейка на правах аренды, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Права на украинца принадлежат Андерлехту, а контракт рассчитан до лета 2022 года.
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