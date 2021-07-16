Макаренко присоединился к первой команде Андерлехта после Евро-2020, сообщает официальный сайт клуба.

"Лунин теряет важнейшие годы": украинцу пророчат "крошки" в борьбе с Куртуа

Отмечается, что брюссельцы не рассчитывают на украинца, однако позволили ему тренироваться с первой командой, пока Евгений подыскивает новый клуб.

К слову, Макаренко в прошлом сезоне сыграл 30 матчей в составе Кортрейка на правах аренды, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Права на украинца принадлежат Андерлехту, а контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?