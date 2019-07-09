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Макаренко останется в Андерлехте – Компани рассчитывает на украица

09:45 109 Читати українською
Макаренко останется в Андерлехте – Компани рассчитывает на украица
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко рассказал о восстановлении после травмы и дальнейшее развитие карьеры.

"Повреждение беспокоило меня определенное время. Как оказалось, надо было небольшое медицинское вмешательство. Слава Богу, травма оказалась не очень серьезной, все подчистили, и через две недели я уже мог приступить к пробежкам.

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Прошло полтора месяца, уже нагружаюсь по полной, бегаю, делаю полноценный объем работы. Надеюсь скоро приступить к тренировкам в общей группе и до конца лета быть в полной боевой готовности.

Я остаюсь игроком Андерлехта. Был рад нашей беседе с Венсаном Компани, он сказал, что на меня рассчитывает. Выразил поддержку и ждет моего окончательного восстановления.

Далее все зависит от меня, от того, смогу ли я выполнять требования, которые он будет предъявлять для игроков основного состава", – рассказал Макаренко в комментарии Команда№1.

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Бельгия Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт
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