Украинец попал в команду 21-го тура по версии Instat, сообщает официальный сайт Фехервара.

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Макаренко получил 265 баллов по версии Instat, что является одним из лучших показателей в туре. Не помешало этому поражение Фехервара в матче с Уйпештом (1:2). Интересно, что Евгений уже в восьмой раз в этом сезоне попадает в команду тура.

Добавим, что Макаренко провел 22 матча за Фехервар в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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