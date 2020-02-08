Макаренко объяснил, почему не сумел закрепиться в Андерлехте под руководством Компани

Украинский полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко вспомнил о периоде выступлений за Андерлехт.

"Компани научил Андерлехт очень многому. Он – пример того, как достигать вершин. Он со своим тренерским штабом отлично направляли меня, просто Андерлехт ориентирован на то, чтобы давать возможность молодежи.

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Это одна из причин, почему я получал все меньше игрового времени. В футболе твоя судьба не всегда в твоих руках. В момент, когда ты это осознаешь, твои глаза полностью открываются. Это я и осознал", – цитирует Макаренко Het Nieuwsblad.

Добавим, что украинский хавбек принадлежит Андерлехту, но недавно перешел на правах аренды в Кортрейк, цвета которого уже защищал на протяжении сезона 2017/18.

Напомним, что Венсан Компани стал играющим тренером Андерлехта конце мая прошлого года. Однако, у бельгийца пока нет обходимой лицензии. Сначала формально обязанности рулевого брюссельцев исполнял Саймон Дэвис, которого прошлой осенью заменил опытный Франк Веркаутерен. Компани тем временем якобы сконцентрировался на игровой карьере.

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