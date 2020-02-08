toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Макаренко объяснил, почему не сумел закрепиться в Андерлехте под руководством Компани

18:24 118 Читати українською
Макаренко объяснил, почему не сумел закрепиться в Андерлехте под руководством Компани
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Украинский полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко вспомнил о периоде выступлений за Андерлехт.

"Компани научил Андерлехт очень многому. Он – пример того, как достигать вершин. Он со своим тренерским штабом отлично направляли меня, просто Андерлехт ориентирован на то, чтобы давать возможность молодежи.

Дебют Макаренко не помог Кортрейку выйти в финал Кубка Бельгии – соперником Соболя стал клуб Мбокани

Это одна из причин, почему я получал все меньше игрового времени. В футболе твоя судьба не всегда в твоих руках. В момент, когда ты это осознаешь, твои глаза полностью открываются. Это я и осознал", – цитирует Макаренко Het Nieuwsblad.

Добавим, что украинский хавбек принадлежит Андерлехту, но недавно перешел на правах аренды в Кортрейк, цвета которого уже защищал на протяжении сезона 2017/18.

Напомним, что Венсан Компани стал играющим тренером Андерлехта конце мая прошлого года. Однако, у бельгийца пока нет обходимой лицензии. Сначала формально обязанности рулевого брюссельцев исполнял Саймон Дэвис, которого прошлой осенью заменил опытный Франк Веркаутерен. Компани тем временем якобы сконцентрировался на игровой карьере.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
Главные новости футбола 7 февраля: Динамо провело трансферы на вход и выход, сборная Украины нашла новых соперников
07:00
975
Теги
Бельгия Венсан Компани Венсан Компани Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
21
мин
Верона
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук