Макаренко о переходе в Андерлехт: Шевченко сказал, что скоро я получу вызов в сборную Украины

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко рассказал о своих перспективах после перехода в бельгийский клуб.

"Интерес со стороны немецких клубов? Было дело, но именно брюссельский клуб сделал мне конкретное предложение, и я очень доволен, что подписал этот контракт.

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Кстати, сразу после этого события главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко связался со мной и дал понять, что скоро я получу вызов в сборную.

Я уверен, что переход в такой серьезный клуб как Андерлехт может дать новый реальный и мощный импульс моей карьере не только в клубе, но и в главной команде страны", – цитирует Макаренко издание Команда 1.

После 2-х туров чемпионата Бельгии Андерлехт возглавляет турнирную таблицу.

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