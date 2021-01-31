Чемпионат Бельгии 2020/21, 23-й тур

Мехелен – Генк – 0:0

Кортрейк – Шарлеруа – 1:3

Голы: Гуйе, 81 – Голизаде, 22, Фолл, 55, 62

Удаление: Дерейк, 60

Мехелен отобрал очки у одного из претендентов на чемпионство – Генка. Команды на двоих немало пробили по воротам (всего 27 ударов), но только 5 из них были в плоскость. Отметим, что Марьян Швед снова провел на поле весь поединок.

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Кортрейк с Макаренко уступил Шарлеруа. Голизаде открыл счет в первой половине, а Фолл удвоил преимущество после перерыва. Дерейк на 60 минуте увидел перед собой красную карточку, чем еще раз воспользовался Фолл. Гуйе один мяч отыграл, но на большее Кортрейк не хватило. Добавим, что Макаренко, как и Швед, сыграл всю встречу.

Таким образом, Мехелен набрал 33 очка и остался десятым, Кортрейк с 30 пунктами расположился на 14 строчке. Генк же с Шарлеруа расположились на третьем и пятом местах соответственно.

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