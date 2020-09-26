Бельгия, 7 тур

Кортрейк – Антверпен – 1:3

Голы: М'Бойо, 3 – Сейнсбери, 63 (авт), Рафаэлов, 83, Мбокани, 90+2

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Евгению Макаренко с его Кортрейком выпало открывать программу очередного тура Лиги Жупиле. Украинец вышел в стартовом составе, а его команда быстро повела в счете. Уже на 3-й минуте М'Бойо воспользовался навесом во вратарскую и переправил мяч в сетку.

Гости смогли перевернуть игру во втором тайме. Сначала Сейнсбери расстрелял собственные ворота, а ближе к финальному свистку Рафаэлов роскошным ударом со штрафного вывел Антверпен вперед. Уже в компенсированное время бывший динамовец Мбокани зафиксировал окончательный счет – 1:3. Благодаря этой победе "величественные старцы" на один пункт обошли Кортрейк в турнирной таблице и занимают пятое место.

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