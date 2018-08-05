Макаренко ассистом помог Андерлехту разгромить Остенде

Андерлехт Евгения Макаренко без проблем обыграл Остенде в матче 2-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгийский Андерлехт разгромил Остенде. Команда Евгения Макаренко открыла счет в конце первого тайма – отличился Иван Сантини.

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После перерыва команды на двоих забили шесть голов. У Андерлехта дважды отмечались Димата и то и же Сантини, который забил уже 6 голов в 2 стартовых турах. За Остенде забитыми мячами ответили Гури и Милович.

Евгений Макаренко вышел в стартовом составе своей команды. Украинец отдал голевую передачу Димате и получил желтую карточку.

Чемпионат Бельгии, 2 тур

Андерлех – Остенде – 5:2

Голы: Сантини, 46, 83, 86, Димата, 52, 89 – Гури, 58, Милович, 90+2