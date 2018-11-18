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Майораль: Солари очень похож на Зидана

13:51 6 Читати українською
Майораль: Солари очень похож на Зидана
Сантьяго Солари и Зинедин Зидан / Соцсети

Нападающий Реала, который сейчас выступает за Леванте на правах аренды, Борха Майораль сравнил Сантьяго Солари и Зинедина Зидана

"Лопетеги – отличный тренер, но ему не хватило удачи в Мадриде. Если результат не приходит, тренера увольняют.

Солари официально назначен главным тренером Реала

Я работал с Солари в Юношеской лиге УЕФА, играя за Кастильо. Он был действительно хорош. Сантьяго очень похож на Зидана. Он умело руководит командой, что сейчас необходимо Реала.

Солари стартовал лучше всех тренеров Реала в истории

Я счастлив за него и рад тому, что клуб поверил в Солари. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть успешным", – цитирует Майораля Football-Еspana.

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