Майораль хочет покинуть Реал до конца трансферного окна

Нападающий Реала Борха Майораль хочет покинуть мадридцев из-за высокой конкуренции.

Майораль попросил руководство "сливочных" продать его до конца трансферного окна, то есть до 1 сентября, сообщает издание AS.

Мариано согласовал контракт с Реалом – президент Севильи подтвердил трансфер

Такое решение связано с еще одним нападающим Мариано Диасом, о подписании которого Реал объявит в ближайшее время. Таким образом, Майораль станет третьим форвардом в команде, что не устраивает испанца.

Ранее сообщалось, что в услугах Майораля заинтересованы Севилья и Леванте.

В прошлом сезоне Майораль провел в составе "сливочных" 24 поединка, в которых забил 7 голов.

"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина