Майораль хочет покинуть Реал до конца трансферного окна

Нападающий Реала Борха Майораль хочет покинуть мадридцев из-за высокой конкуренции.
Майораль попросил руководство "сливочных" продать его до конца трансферного окна, то есть до 1 сентября, сообщает издание AS.
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Такое решение связано с еще одним нападающим Мариано Диасом, о подписании которого Реал объявит в ближайшее время. Таким образом, Майораль станет третьим форвардом в команде, что не устраивает испанца.
Ранее сообщалось, что в услугах Майораля заинтересованы Севилья и Леванте.
В прошлом сезоне Майораль провел в составе "сливочных" 24 поединка, в которых забил 7 голов.
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