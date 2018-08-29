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Майораль хочет покинуть Реал до конца трансферного окна

16:44 55 Читати українською
Майораль хочет покинуть Реал до конца трансферного окна
Борха Майораль / Фото ФК Реал

Нападающий Реала Борха Майораль хочет покинуть мадридцев из-за высокой конкуренции.

Майораль попросил руководство "сливочных" продать его до конца трансферного окна, то есть до 1 сентября, сообщает издание AS.

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Такое решение связано с еще одним нападающим Мариано Диасом, о подписании которого Реал объявит в ближайшее время. Таким образом, Майораль станет третьим форвардом в команде, что не устраивает испанца.

Ранее сообщалось, что в услугах Майораля заинтересованы Севилья и Леванте.

В прошлом сезоне Майораль провел в составе "сливочных" 24 поединка, в которых забил 7 голов.

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