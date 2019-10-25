Майнц в родных стенах победил Кёльн и покинул зону вылета

В рамках матча 9-го тура чемпионата Германии Кёльн потерпел поражение в Майнце.

Кельн активно начал матч, забив первый гол уже на 4-й минуте усилиями Кайнца, однако его отменили из-за офсайда. Впрочем, преимущество "козлов" на старте была настолько значительным, что уже через 10 минут Майнц пропустил чистый мяч – причем довольно красивый. Кунде прорвался через центр и отдал передачу на Хектора, Йонас пяткой перевёл мяч на Шиндлера, а тот в касание выкатил пас в штрафную на Терроде – Симон же с разворота пробил в дальний угол. 0:1!

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Впрочем, Майнц довольно быстро проснулся, отыгравшись на 21-й минуте. Шалай принял мяч на линии штрафной и прокинул его внутрь на Боетиюса, а тот поставил корпус Шиндлеру, качнул Борнаува и пробил между ног Хорну – 1: 1! На этом счёте первый тайм и завершился.

После перерыва Кёльн мог вырваться вперёд, но классный выстрел Шауба метров с 20-ти центнеров парировал. Наказание за расточительность прошло на 59-й минуте, когда Квайсону удался шикарный удар с дальней дистанции точно под перекладину – 2:1! После этого матч проходил в обоюдной борьбе, однако на 82-й минуте в нём была поставлена точка: Озтунали ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол, а Хорн неожиданно пропустил этот мяч – 3:1.

После этой победы Майнц набрал девять очков и поднялся на 13 позицию в турнирной таблице, в то время как Кёльн опустился на шестнадцатую. В активе "козлов" остаётся семь зачетных баллов.

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