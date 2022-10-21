Кельн начинал 11-й тур, держась на седьмой позиции, однако до второго места команде не хватало всего трех очков – правда, обойти Баварию (именно она шла второй) не удалось бы из-за худшей разницы голов. Майнц же отставал от топ-3 на три зачётных балла, поэтому поединок между этими командами принимал очень важное значение.

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Встреча проходила на стадионе Майнца. Гости тотально провалили её ещё до перерыва, причём первый момент у ворот Кельна случился уже на 2-й минуте – это Ли пробил из-за пределов штрафной в перекладину. Главной проблемой "козлов" стал центрбек Лука Килиан: на 10-й минуте защитник привёз пенальти, который реализовал Ингвартсен, а на 28-й он получил вторую жёлтую карточку – Кёльн остался в меньшинстве.

Окрылённые этим успехом футболисты Майнца пошли вперед, быстро конвертировав количественное преимущество в разгром. На 35-й минуте Онисиво ворвался на левый край штрафной и исполнил прострел, который не смог замкнуть Ингвартсен. Кор подхватил мяч и нанёс удар в защитника, а затем поймал отскок и добил сферу в ворота – 2:0. На 40-й же минуте Штах получил проникающую передачу от Ли и с правой половины штрафной попал в дальний нижний угол – 3:0!

В середине второго тайма Фульджини забил четвёртый гол, но его отменили из-за офсайда. Довести счёт до неприличного удалось аж на 73-й минуте усилиями Кариколя – Аарон со стандарта красиво пробил в правый угол. Гол Буркгардта на 81-й тоже засчитали из-за положения вне игры, однако на 84-й он вывел Онисиво один на один. 5:0! Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу.

Майнц набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Кёльн, оставшись с 16 зачетными баллами, опустился на восьмую строчку.

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