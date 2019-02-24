Майнц – Шальке – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шальке на выезде проиграл Майнцу в 23 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Майнц – Шальке.

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Майнц – Шальке – 3:0

Голы: Онисиво, 18, 84, Матета, 73

Майнц дома разгромил Шальке Коноплянки. Счет открыл Онисиво на 18 минуте, а во второй половине Матета и Онисиво сделали счет разгромным. Отметим, что Коноплянка не попал даже в заявку гельзенкирхенцев на матч.

Бавария в большинстве обыграла Герту, Шальке Коноплянки разгромно уступил Майнцу: 23 тур Бундеслиги, матчи субботы

Благодаря этой победе Майнц набрал 30 очков и поднялся на 11 место, Шальке с 23 пунктами остался на 14 позиции.