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Майнц – Шальке – 3:0 – видео голов и обзор матча

09:27 26 Читати українською
Майнц – Шальке – 3:0 – видео голов и обзор матча
Майнц – Шальке – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шальке на выезде проиграл Майнцу в 23 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Майнц – Шальке.

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Майнц – Шальке – 3:0

Голы: Онисиво, 18, 84, Матета, 73

Майнц дома разгромил Шальке Коноплянки. Счет открыл Онисиво на 18 минуте, а во второй половине Матета и Онисиво сделали счет разгромным. Отметим, что Коноплянка не попал даже в заявку гельзенкирхенцев на матч.

Бавария в большинстве обыграла Герту, Шальке Коноплянки разгромно уступил Майнцу: 23 тур Бундеслиги, матчи субботы

Благодаря этой победе Майнц набрал 30 очков и поднялся на 11 место, Шальке с 23 пунктами остался на 14 позиции.

Германия23 турКофас-арена (Майнц)

Майнц - Шальке: Суббота 23 февраля 2019

Майнц
Матч окончен
3 : 0
Шальке
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Германия Шальке Шальке Видеоновости Майнц - Шальке Майнц Майнц Бундеслига
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