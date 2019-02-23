Майнц – Шальке: Коноплянка снова не попал в заявку на матч

Майнц принимает Шальке в битве середняков Бундеслиги. Евгений Коноплянка не попал в состав. Прямую трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Майнц – Шальке на "Футбол 24", стартует в 16:30 по киевскому времени. Гости не могут победить уже 4 тура, а еще и в Лиге чемпионов уступили дома Ман Сити. В то же время и Майнц проиграл трижды подряд в Бундеслиге. Впрочем Шальке даже победа не позволит обойти нынешнего соперника, который расположился на 11-м месте. Коноплянка пропустил матч с Фрайбургом по игровым причинам, а затем загадочно заболел гриппом – перед игрой ЛЧ об этом не было и речи. Поэтому Евгений трижды подряд пропускает игру Шальке после проигранной дуэли против Баварии.

Тедеско объяснил отсутствие Коноплянки в заявке на матч с Манчестер Сити

Отметим, что Тедеско избрал на Майнц схему с 3-мя центральными защитниками, при которой украинец редко имеет шансы появиться на поле.