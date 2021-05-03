Домашний поединок Майнца против Герты имел большое значение в борьбе за выживание в Бундеслиге. Хозяева в случае победы оторвались бы от тройки аутсайдеров на целых восемь очков – за три тура до конца сезона это де-факто означало бы сохранение прописки в элите. Берлинцы же шли на предпоследней строчке, однако в случае победы над "красными" команда догнала бы Кёльн, который держался в зоне плей-офф. При этом подопечные Паля Дардаи имели бы ещё два матча в запасе, а до спасительной пятнадцатой позиции им не хватало бы всего одного зачетного балла.

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Майнц выглядел в этой встрече активнее, еще в первые полчаса упустив несколько хороших моментов – Белль на 5-й минуте замыкал подачу с углового (мимо левой штанги), Боэтиюс на 10-й попал в перекладину, а удар Шалая на 20-й из пределов штрафной парировал Шволов. Герта выдержала давление, а на 36-й минуте берлинцы еще и наказали соперника за расточительность – это Тусар пробил головой после навеса Мартона Дардаи со стандарта. Впрочем, уже на 40-й минуте хозяева сравняли счёт в результате фантастического дальнего удара Мвене в правую девятку. 1:1!

Во втором тайме темп игры упал, но Майнц сохранял преимущество в активности. К сожалению, очень хороших моментов у "красных" не возникало, а вот Герта могла выйти вперёд на 67-й минуте в результате классного выстрела Куньи с угла штрафной – Центнер парировал. В эндшпиле встречи шанс вырвать для гостей победу упустил Пйонтек, который пробивал из пределов вратарской мимо левого нижнего угла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Майнц набрал 35 очков, оставшись на двенадцатой позиции с отрывом в шесть очков от зоны плей-офф. Герта, имея в активе 27 зачетных баллов, продолжает держаться на предпоследней строчке – до зоны переходных матчей берлинцам не хватает двух пунктов, а от спасительной пятнадцатой строчки их отделяют три очка.

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