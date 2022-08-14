В воскресенье 2-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Майнц – Унион – 0:0

Бавария – Вольфсбург – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Майнц принимал Унион. Обе команды успешно начали сезон, одолев Бохум и Герту соответственно. Первый тайм прошел при равной и осторожной игре с минимумом ударов в створ ворот.

После перерыва Райерсон и Гисельман могли выводить берлинцев вперед, но у обоих удары пришлись чуть выше ворот. Онисиво в ответ огрызнулся выстрелом по центру ворот – Рённов подстраховал в рамке. В конце матча Беренс не смог пробить кипера Майнца – больше опасных моментов ни одна из команд не создала. Как следствие, рабочая безголевая ничья.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ