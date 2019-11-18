Майнц официально назначил нового тренера

Немецкий клуб снова в полном боевом составе.

Откровенный аутсайдер Бундеслиги Майнц объявил имя нового наставника клуба. Теперь командой будет руководить Ахим Байерлорцер, сообщает официальный Твиттер клуба.

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51-летний специалист сменил на этом посту Сандро Шварца, которого руководство клуба 11 ноября отправило в отставку за неудовлетворительные результаты команды. Байерлорцер подписал с клубом соглашение до лета 2022 года. К слову, последним местом работы новоназначенного наставника был Кельн, откуда его уволили 9 ноября.

После 11-ти туров Майнц в турнирной таблице занимает шестнадцатую строчку, набрав девять очков. Кельн с семью пунктами находится на одну ступеньку ниже.

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