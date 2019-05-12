Майнц на выезде победил Айнтрахт

Майнц благодаря дублю Энтони Уджи уверенно одолел полуфиналиста Лиги Европы (0:2).

Ади Хюттер после драматического поражения в полуфинале Лиги Европы обратился к минимальным кадровым перестановкам. Как следствие, франкфуртцы только в первом тайме сыграли более или менее ровно, имея возможность открыть счёт после неплохих ударов Да Косты и Костича на 6-й и 18-й минутах – к сожалению для хозяев, они прошли мимо. Майнц выглядел свежее и активнее, заставив защитников "орлов" выносить мяч после выстрелов Гбамена и Малонга. Также могли отличиться Гбамена и Уджи, однако удар первого парировал Трапп, а второй выстрелил выше ворот.

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До перерыва голов болельщики так и не увидели, а вот после него уставший Айнтрахт посыпался. На 53-й минуте Уджа открыл счёт, получив передачу от Матеты и расстреляв правый угол; на 57-й он уже оформил дубль, после классного паса на ход от Гбамена попав под левую штангу – 0:2. На 59-й Энтони мог и хет-трик оформить, замкнув навес с фланга ударом головой, однако мяч пролетел мимо ворот. Ади Хюттер попытался исправить ситуацию, бросив в бой Алле, Фернандеса и Пасиенсю, однако размочить счёт "орлам" так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу гостей. Майнц набрал 40 очков, оставшись на 12-й позиции, в то время как Айнтрахт упустил шанс подняться в зону ЛЧ прямо сейчас. Франкфуртцы имеют в активе 54 зачётных балла и идут шестыми; у Байера и Боруссии М на один пункт больше – и именно Гладбах пока замыкает лигочемпионовскую четвёрку. Судьба этой позиции, таким образом, решится в последнем туре.

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