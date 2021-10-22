В пятницу в 9-м туре чемпионата Германии Аусбург на выезде уступил Майнцу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Девятый тур Бундеслиги открывала дуэль между Майнцом и Аугсбругом. Обе команды в последних трех матчах не хватали звезд с неба: если "карнавальники" после двух поражений сумели спасти очко в матче с Арминией, то "фугеры" в чемпионате не набрали за последний месяц ни одного балла.

Холанд не поможет Боруссии Д в ближайших матчах – у форварда снова проблемы

Уже в самом начале голкипер гостей Рафал Гикевич травмировал руку, однако смог вернуться в игру. На 10-й минуте польский защитник Аугсбурга Роберт Гумны допустил катастрофическую ошибку на линии своей штрафной. Казалось, ему удалось прервать передачу соперника, но мокрый газон сыграл с ним злую шутку, мяч проскочил дальше на Карима Онисиво, и тот, обыграв защитника и голкипера, открыл счет в матче.

Через пять минут хозяева воспользовались ошибкой соперника вблизи своей штрафной, развернули атаку, сфера попала в Штафана Беля на правом фланге и тот, ворвавшись во вратарскую, удвоил преимущество своей команды.

В середине тайма Буркардт головой результативно завершил великолепный навес от Онисиво, опередив защитника, который буквально висел на нем.

За 10 минут до перерыва Жан-Поль Боетиюс мог окончательно хоронить соперника, однако на его удар головой по центру ворот вовремя среагировал Гикевич. Майнц не останавливался и продолжал разрывать защиту соперника. Буркардт пытался оформить дубль выходя один на один с Рафалом, но не смог перебросить польского голкипера.

В середине второго тайма Аугсбургу удалось сократить счет: Зекири на мгновение опередил защитника и точно замкнул прострел от Хана. Не успели "фугеры" как следует отпраздновать, как пропустили четвертый – Буркардт, окрыленный присутствием на трибунах руководства сборной Германии, оформил дубль. Онисиво впоследствии мог забивать и пятый – Гикевич вынес на угловой. За 10 минут до конца матча австрийский форвард вышел один на один с польским голкипером, обыграл его, но сместившись влево не смог попасть в уже пустые ворота.

Победа принесла Майнцу 13 очков и шестую строчку турнирной таблицы, Аугсбург с 6-ю пунктами остался шестнадцатым.

Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду