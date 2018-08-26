Майнц дома победил Штутгарт

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги Майнц благодаря голу Энтони Уджи одержал минимальную победу над Штутгартом.

В первом тайме Штутгарт, в составе которого выступает действующий чемпион мира Бенджамин Павар, выглядел перспективнее. Так, уже на 9-й минуте Николас Гонсалес замкнул передачу в штрафную классным ударом, однако голкипер парировал его. На 16-й неплохой удар удался Кристиану Гентнеру, который после передачи Марио Гомеса пробил в сантиметрах от левой штанги. Майнц из опасных моментов имел только удар Матеты на 26-й минуте, однако он пролетел мимо ворот. В целом же, в первом тайме было больше борьбы, чем футбола.

Вторая половина игры была повеселее. Штутгарт продолжил давить и мог забить уже на старте, однако точный удар Марио Гомеса на 50-й минуте в последний момент заблокировал защитник. Майнц не забывал огрызаться, что едва не привело к пенальти в ворота гостей – Эмилиано Инсуа сыграл в своей штрафной рукой, однако арбитр после просмотра видеоповтора решил, что Штутгарт можно простить. На 72-й минуте Майнц забил уже с игры, однако арбитр отменил гол – по мнению лайнсмена, Квайсон находился в офсайде. И все же, через четыре минуты оборона Штутгарта лопнула: Квайсон получил длинную передачу со своей половины, выиграл борьбу у Бадштубера и прострелил в штрафную на совершенно свободного Энтони Уджу, который расстрелял ворота соперника – 1:0!

Серьёзных предпосылок к тому, чтобы отыграться, гости не создали, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу Майнца, который набрал три очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Штутгарт после первого тура находится на пятнадцатой строчке.

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Майнц – Штутгарт – 1:0

Гол: Уджа, 76