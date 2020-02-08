Майнц деклассировал Герту хет-триком Квайсона, Вердер проиграл Униону и приблизился к вылету: 21 тур Бундеслиги, суббота

В рамках субботней программы 21-го тура чемпионата Германии было проведено пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 21-й тур

Вердер – Унион Берлин – 0:2

Голы: Бюльтер, 52, 72

Вольфсбург – Фортуна – 1:1

Голы: Штеффен, 50 – Циммерман, 13

Удаление: Понграчич, 40

Герта – Майнц – 1:3

Голы: Боята, 84 – Квайсон, 17, 82, 90+4 (пен)

Удаление: Вольф, 89 (вторая желтая)

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Вальдшмидт, 40 (пен)

Шальке – Падерборн – 1:1

Голы: Кутуджу, 63 – Гьясула, 81

Вердер в родных стенах принимал Унион, продолжая отчаянную борьбу за выживание в Бундеслиге. Победа над берлинцами была обязательной, однако бременцы опростоволосились: запоров ряд неплохих моментов (в основном, с участием Рашицы), они пропустили два гола после перерыва – оба в активе Бюльтера. Перед первым Мариуш замкнул прострел Ленца на линию вратарской, а второй поляк провёл с добивания с левого края штрафной – мяч вынесли с линии ворот, но тот всё же пересек её. Вердер капитулировал, так и не размочив счёт.

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Вольфсбург неудачно начал поединок против Фортуны, пропустив уже на 13-й минуте в результате выстрела Циммермана с правого края штрафной. Перед перерывом "волки" ещё и остались в меньшинстве из-за неспортивного поведения Понграчича, однако через десять минут после начала второго тайма хозяева отыгрались – это Штеффен замкнул подачу Мехмеди точным ударом головой. Оказалось, что этот гол стал последним во встрече.

Майнц приехал в гости в столицу на матч против Герты, вырвавшись вперёд на 17-й минуте благодаря дриблингу Квайсона на линии штрафной и его выстрелу в дальний нижний угол. Берлинцам никак не удавалось отыграться, а под конец поединка Квайсон ещё и дубль оформил – правда, через две минуты Боята отыграл один гол, дав Герте шанс на камбэк. Хозяева им не воспользовались, оставшись в меньшинстве на 89-й минуте и пропустив третий раз с пенальти на 90+4-й – Квайсон оформил хет-трик. Майнц деклассирует Герту.

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Фрайбург в родных стенах принимал Хоффенхайм. Фаворитом поединка считались зинсхаймцы, однако их ожидало минимальное поражение. Ещё более неприятным для гостей его делает тот факт, что единственный гол во встрече хозяева провели с пенальти на 40-й минуте – его реализовал Вальдшмидт.

А вот Падерборну удалось спастись в выездном матче с Шальке. "Кнаппен" открыли счёт на 63-й минуте в результате прорыва Очипки левым краем штрафной и прострела на Кутуджу – турок выстрелил точно в дальний угол. Впрочем, на 81-й Гьясула сравнял, замкнув подачу Прёгера с углового. Больше голов команды не забивали. Ничья на Фелтинс Арене.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ