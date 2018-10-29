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Майнц – Бавария: прямая трансляция

27 октября 15:30 115 Читати українською
Майнц – Бавария: прямая трансляция
Майнц – Бавария: прямая трансляция / фото из соцсетей

Мюнхенская Бавария в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги сыграет на выезде против Майнца. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Поединок 9-го тура Бундеслиги Майнц – Бавария начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Германия9 тур

Майнц - Бавария: Суббота 27 октября 2018

Майнц
Матч окончен
1 : 2
Бавария
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