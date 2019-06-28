"Майку потную подарил и ушел": жена Риксена рассказала, как Роналду поддержал смертельно больного футболиста

Жена Фернандо Риксена, экс-игрока АЗ, Рейнджерс и Зенита, который страдает от бокового амиотрофического склероза, упрекнула Криштиану Роналду из-за отсутствия финансовой помощи со стороны португальца.

Вероника Риксен заявила, что после матча группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Легией (5:1) форвард сборной Португалии только подарил Риксену "потную майку".

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"Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка с Международной федерации футбола (ФИФА), как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту – ничего", – цитирует Веронику Матч ТВ.

Добавим, что Роналду встретился с Риксеном в октябре 2016 года. Португалец находился в компании президента мадридского клуба Флорентино Переса, а также своего агента – Жорже Мендеша.

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