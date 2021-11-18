"Сейчас мысли исключительно о Рухе. Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель – стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом.

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В целом Рух – это сильная команда, и я не люблю кого-то выделять. Думаю, мы должны быть внимательны к одному игроку, а один игрок – это вся команда.

Нужно продолжать делать то, что и делали до сегодняшнего дня. Мы усердно боролись за это место и знаем, насколько ужасно быть на второй строчке, ведь долго там находились. Сейчас необходимо ценить лидерство и усердно трудиться, чтобы удержать эту позицию до конца сезона", – отметил бразилец в комментарии официальному сайту клуба.

Отметим, что матч против Руха в чемпионате состоится 20 ноября, а поединок группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера – 24 ноября.

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