"Матч с Интером? Это повод гордиться командой. Мы провели отличную игру, достигли важного результата, хорошее выступление. К сожалению, два матча в ЛЧ нам не удалось выиграть, мы тогда пострадали. Это повлияло на то, что мы не прошли дальше. Но Лига Европы далась нам тоже непросто. Так что это хороший результат, там нас ждут серьезные соперники.

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Каштру? Он был важным для нас, чтобы мы провели хорошую кампанию в ЛЧ. Мы достойно себя показали. Это заслуга игроков, но и тренерского штаба тоже. Как единая команда смогли преодолеть все трудности.

Конечно, Шахтеру пора выиграть Лигу Европы, но это непросто. Там также крупные европейские гранды: Арсенал, Рома, много команд. Но мы будем бороться, чтобы выиграть", – сказал Майкон в комментарии Shakhtar TV.

Заметим, "горняки" заняли третье место в квартете ЛЧ с Реалом, Интером и Боруссией М. Команду Каштру 14 декабря ожидает жеребьевка 1/16 Лиги Европы.

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