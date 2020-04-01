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Майкон рассказал, что стало мотивом его переезда в Украину

1 апреля 22:44 48 Читати українською
Майкон рассказал, что стало мотивом его переезда в Украину
Майкон / фото: Шахтер

Полузащитник Шахтера Майкон признался, что ему удалось осуществить свои цели после перехода в донецкую команду.

"Я мечтал играть в Европе и Лиге чемпионов. Сегодня у меня есть возможность делать это. За игроками в Украине наблюдают, это сильный рынок в Европе.

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Я хорошо стартовал здесь, в Шахтере. В моем активе много матчей, голов и хороших выступлений. К сожалению, я получил травму. Ни один спортсмен не хочет переживать это, особенно в хороший момент карьеры, но это то, что уже в прошлом.

Попасть в олимпийскую сборную было личной целью, которую мне удалось воплотить. Носить футболку "селесао" – это всегда честь, независимо от категории. Все игроки стремятся к этому, и важно быть на радаре основной сборной", – сказал Майкон в комментарии iG.

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Напомним, что Майкон перешел в Шахтер летом 2018 по Коринтианса за 6,6 млн евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл лишь 8 матчей в УПЛ и один поединок в Лиге Европы. Бразилец длительное время пропустил из-за травмы.

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