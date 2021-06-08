Бразильский защитник Дуглас Майкон еще не планирует завязывать с профессиональным футболом.

39-летний Дуглас Майкон в ближайшее время присоединится к команде Тре Пенне из Сан-Марино, сообщает AS.

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Последним клубом бразильского защитника был коллектив 4-го дивизиона Италии Сона. Главной целью Дугласа в новой команде будут матчи Лиги конференций, только в них будет участвовать звездный ветеран и сможет покинуть клуб, если Тре Пенне попрощается с турниром.

К слову, Майкон выступал за такие именитые клубы, как Манчестер Сити, Рома и Интер.

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