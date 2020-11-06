"Нам предстоит очень важная игра. Любой поединок с Динамо особый, поэтому мы должны серьезно и с полной ответственностью подойти к встрече. Будем работать, чтобы хорошо сыграть и по возможности добыть такую ​​важную для нас победу.

Динамо – Шахтер: "горняки" отказали Динамо в переносе Классического

Поражение в Лиге чемпионов от Боруссии М с таким крупным счетом не может не огорчать. Мы не были похожи на себя, но футбол дает шанс усвоить урок и исправиться. Теперь Шахтер ждет противостояние с главным соперником в Украине. Постараемся отойти от этой непростой ситуации и снова быть лидерами.

Мы успеваем восстанавливаться, и неудачи ни в коем случае не связаны с отсутствием свежести или физическими кондициями. Такое может происходить в любой стране с любым клубом. Мы должны подготовиться как можно лучше к этому великому матчу.

Динамо сегодня – очень организованная команда, с которой трудно развивать атаки. В этом году мы уже имели трудности в поединке с динамовцами. Но у нас собраны квалифицированные ребята, прекрасный коллектив, и я думаю, что мы сможем хорошо сыграть и добиться победы.

Недавно Шахтер пережил массовое инфицирование футболистов коронавируса, а сейчас с этим столкнулось и Динамо. Подобная ситуация сейчас во всем мире. Понятно, что нужно соблюдать максимальные меры предосторожности, ведь никто не хочет получить положительный тест на коронавирус и удалиться от команды. В Динамо достаточно хороших игроков – мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки соперника", – сказал Майкон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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