23-летний бразилец уже в летнее трансферное окно может покинуть Шахтер. За игроком выстроилась очередь из европейских коллективов, в том числе из Испании и Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

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Среди команд, которые проявляют заметный интерес к Майкону, источник упоминает Наполи. "Голубые" интересовались услугами игрока еще до трансфера в Шахтер – когда он выступал за Коринтианс на родине. Уже сейчас итальянцы якобы готовы вступать в процесс переговоров.

Напомним, Майкон перешел к "горнякам" летом 2018-го, а контракт рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 24 поединка, в которых отметился голом и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.

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