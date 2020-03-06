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Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии – хавбек Шахтера в компании звезд Реала и Милана

21:33 42 Читати українською
Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии – хавбек Шахтера в компании звезд Реала и Милана
Майкон / фото: Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон снова отправится в расположение олимпийской сборной Бразилии.

Планировалось, что бразильцы в ОАЭ сыграют со сборными Южной Кореи и Египта. Однако через коронавирус планы пришлось корректировать, и федерация занята поисками новых соперников.

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Напомним, что зимой Майкон вместе с Додо также находились в сборной своей страны, сумевшей квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Отметим, что на этот раз, кроме Майкона, в состав "селесао" получили вызов уже признанные исполнители: Габриэл Мартинелли из лондонского Арсенала, Винисиус Жуниор (Реал) и Лукас Пакета (Милан).

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Мир Шахтер Шахтер Бразилия Бразилия Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Лукас Пакета Лукас Пакета Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
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