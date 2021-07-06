"Против Ракува провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но пока мы проходим период, когда самое главное – это понять идеи тренера и перенести их на поле.

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Товарищеские матчи существуют для нашего роста, для тренировки в игре. Когда начнется чемпионат, мы будем полностью готовы и достигнем положительных результатов.

Идея тренера в принципе для нас новая, поэтому все мы – новички. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон. Нас настраивают, мы работаем. Сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, естественный рост", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.

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