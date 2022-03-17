Полузащитник Шахтера Майкон в скором времени вернется на родину. Уже согласован контракт с именитым бразильским клубом.

24-летний хавбек снова станет игроком Коринтианса, к которому накануне присоединился Жуниор Мораес, утверждает esporte.ig .

Мораес официально перебрался из Шахтера в Коринтианс

Стороны уже согласовали отдельные детали контракта, в том числе заработную плату. За месяц Майкон будет получать полмиллиона реалов, это около 90 тысяч евро. "Народная команда" арендует представителя Шахтера до конца текущего года.

Сначала полузащитник намеревался продолжить карьеру в Европе. Не получив ни одного заманчивого предложения, он согласился вернуться в свой родной клуб, из которого летом 2018-го перебрался в Шахтер за 6,6 млн евро.

В сезоне 2021/22 Майкон успел провести за "горняков" 26 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.