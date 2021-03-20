"Нам очень хорошо противостоят. И не всегда удается принимать идеальные решения. При этом необходимо обязательно добавить. Мы знаем, что переживаем свой не лучший момент.

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Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большой командой, семьей, поможет справиться с ситуацией.

Почему все говорят, что у Шахтера сейчас кризис? Потому что результат не приходит. Люди выражают свои мысли, но команда старается, работает ежедневно, и только так, благодаря труду мы сможем успешно выйти из сложившейся ситуации. Понятно, что болельщики привыкли видеть Шахтер чемпионом, победителем. Это не всегда дается, но мы постараемся вернуться к этому и снова радовать своих болельщиков", – сказал Майкон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, "горняки" неудачно начали вторую часть сезона: подопечные Каштру не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, дважды проиграв Роме (0:3 и 1:2), а в чемпионате Украины отстают от Динамо уже на 4 очка.

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