Майкон надеется на скорое возвращение в состав Шахтера

Бразильский хавбек Майкон продолжает свое восстановление после травмы.

"Я сейчас нахожусь в Сан-Паулу. Чувствую себя хорошо, восстановление проходит в рамках ожидаемого, как и планировалось. Уверен, мы скоро будем вместе, с нетерпением жду, когда снова присоединюсь к Шахтеру.

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Большой привет болельщикам и партнерам по команде", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера. Весной бразилец получил травму крестообразных связок, которая выбила его до конца 2019 года.

В сезоне 2018/19 Майкон отличился пятью голами и двумя ассистами в 30 матчах за "горняков".

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