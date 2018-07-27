Майкон: Мне нужно еще немного времени, чтобы полностью адаптироваться в Шахтере

Новичок Шахтера Майкон рассказал о своей адаптации в составе "горняков".

"Стиль игры Шахтера отличается от того, который был у моей команды в Бразилии. Однако, я постараюсь адаптироваться здесь как можно скорее, чтобы интегрироваться в новый коллектив. Сейчас моя новая команда пытается играть с контролем мяча, с позиции силы.

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А в Бразилии, наоборот, мы больше играли на контратаках, ждали своего шанса. Здесь же в таком стиле играют соперники Шахтера. В этом главное отличие от моей предыдущей команды.

Что нужно для быстрой адаптации в Шахтере? Конечно, здесь в Украине абсолютно другая жизнь, другой город, другие рестораны. Меня очень хорошо приняли.

Здесь хорошие условия, хорошее тренировочное поле, отличные партнеры по команде. Паулу Фонсека дает всю необходимую информацию, чтобы я быстрее адаптировался.

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Думаю, мне нужно немного времени, чтобы полностью адаптироваться в Шахтере, привыкнуть к команде и чтобы команда привыкла ко мне", – рассказал Майкон в комментарии Команда1.

Напомним, Майкон перешел в Шахтер из Коринтианса этим летом. По неофициальной информации, дончане заплатили за 20-летнего бразильца около 6 млн евро.