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Майкон и Додо вернулись в общую группу Шахтера после выступлений за Олимпийскую сборную Бразилии

20:41 53 Читати українською
Майкон и Додо вернулись в общую группу Шахтера после выступлений за Олимпийскую сборную Бразилии
Майкон и Додо / фото из открытых источников

Защитник Додо и хавбек Майкон вернулись в расположение Шахтера со сборной Бразилии U-23.

Бразильцы участвовали в сегодняшней тренировке Шахтера, информирует официальный твиттер "горняков".

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Напомним, легионеры украинского клуба участвовали в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, по итогам которого сборная Бразилии получила путевку в основной турнир.

К слову, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин недавно выразил уверенность, что отсутствие Додо и Майкона на зимних тренировочных сборах не повлияет на их физическую форму.

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