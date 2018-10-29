Майкон: Даже вдесятером мы смогли достичь важной победы

Хавбек Шахтера Майкон прокомментировал результат матча 12 тура УПЛ против Десны.

"Счастлив, очень счастлив забить такой мяч. Сложный поединок, но мы знали, что гол все-таки произойдет: или благодаря чьими-то индивидуальным действиям, или в результате командной комбинации.

Встречались с закрытым соперником, который провел весь матч в обороне. Это очень трудно, однако чаще всего в чемпионате Украины с нами так и играют. Мы постоянно пытаемся найти определенные зоны, и тренер просил больше пасовать, занимать правильные позиции в удачное время, и сегодня это получилось.

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К сожалению, не все моменты удалось реализовать, но даже вдесятером мы смогли добиться важной победы. Могу сказать, что отдача всей команды была просто отличной. Мы оставались храбрыми и смелыми, продолжали владеть мячом и доминировать – именно с таким боевым духом необходимо выступать в каждом матче, именно так можно добиться успеха. Все, кто был на поле, максимально отдавались, а те, кто остался на скамейке, нас поддерживали.

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Думали ли мы сегодня о Манчестер Сити? Нет, наверное нет. Чемпионат очень сложный, нам следует быть полностью сосредоточенными и собранными в каждом туре. Сейчас уже можем начать анализировать следующего соперника, посмотреть его сильные и слабые стороны. Нужно выйти с таким настроением, как сегодня, и пытаться обыграть Манчестер Сити", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.