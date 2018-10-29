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Майкон: Даже вдесятером мы смогли достичь важной победы

20 октября 11:03 126 Читати українською
Майкон: Даже вдесятером мы смогли достичь важной победы
Майкон / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Майкон прокомментировал результат матча 12 тура УПЛ против Десны.

"Счастлив, очень счастлив забить такой мяч. Сложный поединок, но мы знали, что гол все-таки произойдет: или благодаря чьими-то индивидуальным действиям, или в результате командной комбинации.

Встречались с закрытым соперником, который провел весь матч в обороне. Это очень трудно, однако чаще всего в чемпионате Украины с нами так и играют. Мы постоянно пытаемся найти определенные зоны, и тренер просил больше пасовать, занимать правильные позиции в удачное время, и сегодня это получилось.

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К сожалению, не все моменты удалось реализовать, но даже вдесятером мы смогли добиться важной победы. Могу сказать, что отдача всей команды была просто отличной. Мы оставались храбрыми и смелыми, продолжали владеть мячом и доминировать – именно с таким боевым духом необходимо выступать в каждом матче, именно так можно добиться успеха. Все, кто был на поле, максимально отдавались, а те, кто остался на скамейке, нас поддерживали.

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Думали ли мы сегодня о Манчестер Сити? Нет, наверное нет. Чемпионат очень сложный, нам следует быть полностью сосредоточенными и собранными в каждом туре. Сейчас уже можем начать анализировать следующего соперника, посмотреть его сильные и слабые стороны. Нужно выйти с таким настроением, как сегодня, и пытаться обыграть Манчестер Сити", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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